"Першачків" вінниччини забезпечили новими підручниками

50% від загальної кількості підручників для 1-х класів уже доставлено до обласних управлінь освіти і науки.

Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

У повідомленні з посиланням на Інститут інноваційних технологій і змісту освіти зазначається, що “державне замовлення з видання підручників для учнів 1-го класу загальноосвітніх навчальних закладів виконано”.

Надруковано 58 назв підручників загальним накладом 4 млн 340 тис. 644 примірники. До обласних книжкових баз, за даними обласних управлінь освіти і науки, станом на 16 липня, доставлено 2 млн 167 тис. 194 підручники.

Надруковано для учнів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання 26 назв підручників загальним накладом 3605142 примірники; 11 назв підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання загальним накладом 712747 примірників; 21 назву оригінальних та перекладних підручників для учнів 1-х класів з навчанням мовами національних меншин загальним накладом 22755 примірників.