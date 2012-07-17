Шестирічного хлопчика прибило дошкою на очах у батька

15 липня о 16:50 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №18 міста Іллінці від чергового фельдшера районної лікарні надійшло повідомлення про те, що до них госпіталізовано шестирічного хлопчика з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку II ступеню».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як стало відомо травму дитина отримала внаслідок падіння дошки на голову, коли разом із батьком перебував на місцевій пилорамі.

На даний час лікарі класифікують стан здоров’я потерпілого як важкий.