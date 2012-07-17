Демарш опозиції зірвав сесію, - немає кворуму. Перерва до 17.00

Демарш опозиційних фракцій „Батьківщини”, „Фронту змін” та більшої частини з присутніх депутатів облради від „Єдності” зробив подальшу роботу сесії облради неможливою.

Після майже півгодинної перерви голова обласної радиСергій Татусяк оголосив продовження засідання.

Депутатів попросили зареєструватися. Процедуру повторили тричі. Система реєструвала 55, 55 і потім 59 депутатів із 132, які входять до облради. Відтак, кворум відсутній і всі подальші рішення сесії були б нелегітимними.

Голова фракції ПР Тетяна Антонець звернулась до керівництва облради з проханням оголосити перерву в роботі сесії до 17.00, аби „підтягти штики” до необхідної більшості. Адже на сесію винесено 31 соціально значущих для регіону питання, серед яких внесення змін до бюджету, програма подолання бідності, питання прийняття змін до комплексної правоохоронної програми та нової редакції програми „Питна вода” тощо.

А проголосувати до „мовного бунту” депутати встигли тільки питання „Про програму зайнятості населення Вінницької області на 2012-2014 роки”.

Звіт постійної комісії з питань бюджету депутати слухали вже після опозиційного „фінта”.

До речі, Сергій Татусяк перед оголошенням перерви наголосив, що в продовженні сесії обов'язково розглянуть злощасне „Звернення Вінницької обласної ради до Президента України В.Ф. Януковича з приводу прийняття Верховною радою України законопроекту „Про засади державної мовної політики”.

32-м питанням, як і внесли в порядок денний.

Власне, такий масовий „вихід з Єгипту” на сесії облради опозиція влаштувала вперше. Досі зривати сесію прихильникам Тимошенко та „иже с ними” не вдавалося.