«Махнути» на відпочинок до Туреччини можна буде без візи

Список країн, куди українці можуть їздити без віз, розширений до 37.

Про це повідомляє газета Сегодня з посиланням на МЗС України.

З 1 серпня список країн, куди українці можуть їздити без віз строком до 30 діб, поповнить Туреччина. Зараз в цьому списку числяться: Боснія і Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Туніс (за наявності туристичного ваучера), Бруней, Малайзія, Палау і Сейшельські острови, пише НБН.

Безвізовий режим поїздок для українців строком до 90 діб діє в Хорватії з 1 квітня до 31 жовтня 2012 року. А до 15 березня роки на строк до 90 діб можна без віз в'їжджати до Македонії. Крім того, на 90 днів без віз зараз можна їздити до Албанії, Аргентини, Бразилії (з метою туризму і бізнесу), Еквадору (за наявності документів, підтверджуючих туристичну мету поїздки), Ізраїлю, Намібії, Панами (за наявності документів, підтверджуючих туристичну мету поїздки), Парагвая. У Перу ж можлива безвізова поїздка на 183 дні (за наявності документів, підтверджуючих туристичну мету поїздки). Без віз, але не більш, ніж на 14 діб, можна поїхати до Гонконгу. Також не потрібні візи для поїздок в такі країни: Молдова, Грузія, Азербайджан, Узбекистан, Монголія, Вірменія, Білорусь, Антігуа і Барбуда, Гватемала, Нікарагуа, Сальвадор і Свазіленд.

Проте слід зазначити, що для поїздки в більшість країн колишнього СРСР українцеві обов'язково необхідно мати при собі закордонний паспорт. Також необхідно знати, що Казахстан, Киргизстан, Таджикистан обмежили перебування на своїй території до 90 діб.