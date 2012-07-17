Вінницька влада обіцяє створити 23 тисячі нових робочих місць

Вінницька обласна рада сьогодні на сесії ухвалила „Програму зайнятості населення Вінницької області на 2012-2014 роки”.

Програмою передбачається упродовж трьох років створити не менше 23 000 нових робочих місць.

В зазначений період обіцяють працевлаштувати: у 2012 році – 34.4 тис. подолян, в 2013 – 34.5 тисяч, а в 2014 році – 34, 6 тисяч людей.

Пройдуть підготовку та перепідготовку у 2012-2014 роках відповідно 8,7 тисяч осіб, 8,6 і 8,9 тисяч.

Кожного з трьох років дії програми обіцяють залучати до участі в громадських роботах по 8,3-8,5 тисяч осіб.

Щоправда, ці плани матимуть силу, якщо не гряде нова хвиля фінансово-економічної кризи. І хоча автори програми запевняють, що розробили заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення, над мінімізацією кризових впливів на регіональний ринок праці доведеться працювати дуже серйозно.

