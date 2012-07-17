Водія, що збив студентку і залишив помирати, затримали

16 липня близько 5-ої години ранку по телефонній спецлінії до міліції надійшло повідомлення, що на вулиці смт. Крижопіль невідомим автомобілем скоєно наїзд дівчину.

Про це повідомила Служба профілактичної роботи УДАІ УМВС у Вінницькій області.

Водій автомобіля з місця події утік. Потерпіла 20-річна студентка, місцева жителька зазнала численних переломів та була госпіталізована до хірургічного відділення Центральної районної лікарні.

На місці пригоди працівниками міліції були зібрані речові докази.

«ВАЗ-2106» червоного кольору. Згідно з базою даних, у поле підозрюваних попадало більше шістдесяти автомобілів, зареєстрованих у Крижопільському та сусідніх районах. На ноги був поставлений весь особовий склад на чолі з керівництвом.

Під час опрацювання сусіднього Піщанського району, начальник районного підрозділу ДАІ старший лейтенант міліції Анатолій Немировський на центральній вулиці районного центру близько 9 години ранку помітив «жигулі» червоного кольору. У третьої моделі була поламана решітка.

29-річний водій автівки, житель смт. Рудниця, розповів, що пошкодив її днями у лісі, коли у дощову негоду наїхав на дерево. Проте у райвідділі чоловік, зізнався у скоєному після того, як поламана решітка автомобіля співпала з уламками, що були знайдені на місці ДТП.

Зловмисник виправдовувався тим, що злякався, тому говорив неправду. Насправді, - запевнив він, - заснув за кермом, а коли наїхав на людину, злякався і утік.

За фактом ДТП порушена кримінальна справа за ч.1 ст. 286 КК України: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Даний злочин карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Триває слідство. Автомобіль поставлений на арештмайданчик.