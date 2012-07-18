Утримання «Ниви» обійдеться в 2 млн.доларів на рік

Майбутнє вінницького футболу стало під загрозу з моменту відмови футбольного клубу «Нива» від подальшої участі у змаганнях.

Проте для бюджету Вінницької області утримання клубу – непомірна розкіш, в той час як є пріоритетні соціальні програми розвитку фізичної культури і спорту в області.

Про це в програмі «Позиція» на каналі «Вінтера» 17 липня повідомив голова Вінницької ОДА Микола Джига.

- На утримання команди «Нива» необхідно близько 2 мільйонів доларів на рік, але для обласного бюджету – це непомірні витрати. Ми зараз виділяємо кошти на програми розвитку фізичної культури і спорту, особливо серед молоді та юнацтва. Адже в школах статистика свідчить, що 80% дітей страждають від захворювання на сколеоз, у дітей молодшого шкільного віку вже є карієс, і тому нам необхідно мати комплексний підхід, аби при школах були спортивні майданчики та стоматологічні кабінети, - сказав Джига.

Крім того, він повідомив, що клуб «Нива» комерційний, і обласна влада вже виділяла на його утримання певні кошти, але клубу необхідно шукати потужних інвесторів, які б утримували команду, щоб вона була конкурентноздатною.

- Інвестори були, але виникали непорозуміння, недомовленості, певні претензії, і тому інвестори почали «вдіходити», - зазначив голова ОДА.