Вінницькій бізнес висунув вимоги до влади

Представники малого та середнього бізнесу Вінниччини випрацювали основних 5 вимог до влади і політиків. Це відбувалося під час фокус-груп у рамках проекту «5 вимог». Всього ж вінницькій бізнес висунув 29 вимог, що на даний час, за словами всеукраїнського координатора проекту Юлії Веретельникової, є рекордним серед областей.

Отож вінницькій бізнес хоче:

1. Соціальне оподаткування має бути знижено на 15%;

2. Мають бути впровадженні антикорупційні ініціативи;

3. Демонополізація енергогалузі, галузі водопостачання;

4. Впровадження чіткого механізму відклику депутатів різних рівнів;

5. Зменшення кількості податків та спрощення їхнього адміністрування.



Серед вимог, які прозвучали лише в регіоні, це пільги для підприємств, які інвестують гроші у енергозберігаючі проекти. Вимога щодо пільгової оплати праці для молодих спеціалістів, в навчання яких підприємство вкладає гроші.

В рамках реалізації проекту «5 вимог» передбачається на основі проведення в усіх регіонах фокус-груп із представниками малого та середнього бізнесу випрацювати основних 5 проблем, які є актуальними для українського підприємництва, передати їх представникам влади різних рівнів, у тому числі і кандидатам у майбутній парламент, запропонувати шлях вирішення цих вимог.