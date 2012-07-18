В естафеті олімпійського вогню візьмуть участь очільники області

З нагоди Олімпійських ігор у Лондоні, які стартують наприкінці липня, в Україні нині проходить міжобласна естафета олімпійського вогню під назвою “Передай вогонь перемоги”.

Сьогодні, 18 липня, її учасники дістануться кордону Хмельниччини і Вінниччини приблизно о 17.00.

Потім естафета пройде Дяківцями, Літином, Ксаверівкою і дістанеться міста над Бугом приблизно о 18.35.

Тим часом, як повідомив голова Вінницького обласного відділення НОК Федір Новік, від меморіалу Слави у сквері Козицьколго стартує ще одна естафета – міська. У ній планують взяти голова ОДА Микола Джига, голова обласної ради Сергій Татусяк, а також знамениті вінницькі спортсмени – наприклад, боксерка Олександра Сидоренко і веслувальник Віктор Добротворський.

Приблизно о 19. 15 обидві естафети мають зустрітися біля будинку облсовпрофу на Першотравневій, після чого разом прямуватимуть до хокейно-легкоатлетичного стадіону Центрального парку культури і відпочинку, де відбудеться урочиста церемонія запалення Олімпійського вогню.

У ній візьме участь вінницький рекордсмен світу з важкої атлетики Сергій Дідик.