Роботу влади вінничани можуть контролювати через сайт міськради

Вже сьогодні користувачі мережі Інтернет зможуть побачити оновлений офіційний сайт Вінницької міської ради. Новий дизайн, який розроблений у кольорах, пов’язаних із символікою Вінниці; оновлений контент (інформаційне наповнення сайту); зручна та зрозуміла форма подачі документів – це далеко не весь перелік нових можливостей оновленого сайту www.vmr.gov.ua , - повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Сайт Вінницької міської ради був розроблений ще у 2006 році. З того часу до дизайну web-ресурсу міської ради час від часу вносились деякі зміни, але вони були не суттєвими. Зокрема, навігація «старого» сайту була не зовсім зручною в користуванні для відвідувачів, які потрапили на сайт вперше. Саме тому за дорученням міського голови Володимира Гройсмана фахівці департаменту інформаційних технологій Вінницької міської ради наприкінці минулого року почали роботу над створенням нового сайту, яким змогли б користуватися усі громадяни міста.

Починаючи з 18 липня, офіційний сайт мерії працює по-новому.

«Ми повинні рухатись у ногу з часом, а отже і постала потреба розробити новий сайт, який би відповідав вимогам сьогодення та був більш зручним для користувачів мережі Інтернет,- говорить директор департаменту інформаційних технологій Вінницької міської ради Олександр Риженко, під керівництвом якого і здійснювалась розробка нового ресурсу. – Контент сайту повністю оновлено, а навігація по сайту досить зручна та зрозуміла для вінничан».

На оновленому сайті розміщуватиметься більше інформації стосовно міських комунальних підприємств, про міську раду та її виконавчі органи тощо. Крім того, на офіційному сайті мерії розроблено зручний та простий метод подачі документів та нормативних актів для громадян. На цьому ресурсі знаходитиметься декілька окремих розділів, зокрема, це «документи міської ради», «мапа міста», Web-камери, «консультації та послуги», «гаряча лінія» та інше. Відтак, кожен із користувачів зможе знайти той чи інший розділ, який його цікавить, не докладаючи особливих зусиль.

Сюди також додано розділ «Прозоре місто», в якому буде розміщуватися інформація про роботу міської ради, про кадровий резерв та вакансії до органів місцевого самоврядування та комунальних закладів міста тощо.

Тут також знаходитиметься інформація про роботу Центру адміністративних послуг «Прозорий офіс», про його структуру та контактні телефони. Крім того, у цьому розділі вінничани зможуть ознайомитись із регламентами дозвільних органів, формами для державної реєстрації, стандартами адміністративних послуг тощо.

А ще вінничани, не виходячи з дому, якщо вони мають доступ до мережі Інтернет, зможуть безпосередньо на сайті здійснити віртуальну «прогулянку» вулицями та пам’ятними місцями міста за допомогою 3D-турів.

Крім цього, заходити на сайт користувачі зможуть і за допомогою мобільних телефонів, I-Pad та смартфонів. Також оновлений офіційний сайт Вінницької міської ради буде інтегрований із соціальними мережами Facebook та Twitter. Тож поступово на цих сайтах також буде з’являтись інформація з офіційного сайту мерії.

За словами Олександра Риженка, поки що сайт працюватиме у тестовому режимі.

«Це новий програмний продукт, який стартує у тестовому режимі роботи, тому можуть виявлятись помилки в роботі, - говорить Олександр Риженко. – Тому ми звертаємось до користувачів з проханням надсилати свої пропозиції стосовно розвитку сайту або ж виявлених на сайті помилок за електронною адресою support@vmr.gov.ua.»

