За обмін валюти з вінничан «здиратимуть» 3%

Українські податківці знайшли новий спосіб відучити людей зберігати заощадження в доларах, а банкірів — спекулювати на скачках курсу валют. Щоб зробити обмін неприбутковим, передбачається ввести 3-відсотковий збір.

Збір з купівлі інвалюти у розмірі 3% може принести в бюджет 14 млрд грн., – повідомляє ТСН.

Свої ініціативи ініціативи ДПС України представила в документі під назвою «Концептуальні зміни податкової системи».

Знайти документ для вільного читання поки не вдається, але основні його положення вже стали відомі ЗМІ. Так, може бути скасований 17% податок на доходи фізосіб, а компенсувати «недобір» до бюджету вирішили іншим способом — в країні може бути повернутий збір з купівлі іноземної валюти в розмірі 3%.

Зокрема, щоб легалізувати зарплати, податкова пропонує знизити єдиний соцвнесок з 32,6-49,7% до 15%. Утворену дірку податківці пропонують ліквідувати шляхом посилення податкового тиску, пише «Комерсант-Україна». «Буде скасовано максимальний поріг для сплати ЄСВ, який становить 10 мінімальних зарплат, що дасть 3,9 млрд грн, а також повернуто збір з купівлі іноземної валюти в розмірі 3% — ще 14 млрд грн», — йдеться у документі під назвою «Концептуальні зміни податкової системи».