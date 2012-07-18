Півмільйона для Добринської

Вінницька обласна рада виділила 500 тисяч гривень для олімпійської чемпіонки ПекінуНаталії Добринської. Це рішення було прийнято вчора на сесії, згідно із завданням голови оргкомітету по підготовці до Олімпіади у Лондоні прем’єр-міністра Миколи Азарова, який зобов’язав покращити житлово-побутові умови спортсменів такого рівня.

Щоправда депутати, зокрема очільниця обласного осередку «Батьківщини» Людмила Щербаківська, виступили проти такого фінансування, вбачаючи політичний контекст . Адже Наталія Добринська теж є депутатом Вінницької обласної ради від Партії Регіонів.

Сама ж спортсменка не була присутньою на сесії, адже готується до Олімпіади, яка менш ніж за тиждень стартуватиме в Лондоні.

На Олімпіаді Вінниччину представлятимуть 4 спортсмени: олімпійські чемпіонки Наталя Добринська (легкоатлетичне багатоборство) і Інна Осипенко-Радомська (веслування на байдарках і каное), учасниця попередньої Олімпіади Ганна Письменська (стрибки у воду) і дебютантка Олімпійських ігор Ольга Яковенко.

Виступ багатоборки Наталії Добринської відбудеться 3-4 серпня.