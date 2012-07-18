Перший мільйон зерна зібрано

Вчора, 17 липня, аграрії Вінниччини перетнули мільйонний показник по збору зернових.

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Микола Джига під час прямого ефіру.

Вінницька область та Черкаська на даний момент є лідерами по збору зернових в Україні. «Незважаючи на те, що врожай трохи нижчий ніж у минулому році, він нам дасть стабільність на внутрішньому ринку, можливість зберегти експортні контракти та бути присутніми на зовнішньому ринку. Взагалі, за останні 10 днів світові ціни на зерно збільшилися на 15%. Це говорить про те, що попит на нього буде достатньо високим і аграрії у фінансовому плані зможуть отримати вигоду, на яку розраховували», - відмітив міністр Микола Присяжнюк», - повідомляє пресс-служба мінагрополітики.

Такої думки і експерти. «Подорожчання зернових на світовому ринку дає українським аграріям можливість вийти в плюс навіть при фізичному зниженні обсягу врожаю в цьому році. Така ситуація на світовому зерновому ринку вигідна українським товаровиробникам, які постраждали від посухи, оскільки дає надію на компенсацію збитків від недобору за рахунок зростання цін продажу зерна», - повідомляє AgroNews.