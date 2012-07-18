Дівчинка обварилася окропом

17 липня о 18:42 на пункт зв’язку СДПЧ-18 м. Іллінці від чергового фельдшера пункту швидкої допомоги Іллінецького районного територіального медичного об’єднання надійшло повідомлення про те, що до них доставлено дівчинку 2005 року народження, що проживає в селі Кам’яногірка з діагнозом «термічні опіки ІІ ст. грудної клітки, і правої нижньої кінцівки 10-ти % тіла». На даний час стан здоров’я потерпілої середньої важкості, дитина знаходиться в хірургічному відділенні райлікарні.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Було встановлено, що потерпіла отримала опіки, перекинувши на себе відро з гарячою водою.