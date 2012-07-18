Ще два села Вінниччини щезли і з карти, і з реєстру

Село Вікторівка, що на Козятинщині, депутати Вінницької обласної ради своїм рішенням виключили з офіційного реєстру, оскільки восени 2010 року тут помер останній мешканець – 62-річний одинокий пенсіонер. Відтепер Воскодавинецька сільська рада залишилась у складі одного села.

Така ж доля спіткала і селище Катеринівку з Козятинського району, що було у складі Вовчинецької сільської ради.

Це рішення буде надіслано до Верховної Ради для опублікування у "Відомостях Верховної Ради України" повідомлення про внесення змін в адміністративно-територіальний устрій Вінницької області.