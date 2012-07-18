У громадській раді Вінниччини – розкол

Чий портрет потрапить на дошку пошани у 2012 році? Саме це питання стало «яблуком розбрату» у рядах членів громадської ради при Вінниць кій ОДА.

Згідно з повідомленням голови ради Пилипа Прудиуса, на спільному засіданні було прийнято рішення про затвердження кандидатур активістів для відзначення з нагоди Дня Незалежності. На обласну дошку пошани « Праця і звитяга вінничан» мав потрапити портрет Сергія Мар`янчука (лідер громадської організації «Славіс»), а почесні грамоти Вінницької ОДА та Вінницької обласної Ради з нагоди 21 річниці Незалежності України отримати громадські лідери Анатолій Тобілко, Володимир Воловодюк та Володимир Кудіяров.

Таке рішення громадської ради в управлінні внутрішньої політики Вінницької ОДА оскаржила одна із активних членів Ганна Чайковська, яка очолює громадську організацію «Суспільна служба України». На її думку, рішення про кандидатуру на дошку пошани є неузгодженим, а сам претендент не відповідає критеріям, за якими висуваються кандидати. Втім, сама вона не була присутньою на засіданнях громадських організацій. Сьогодні члени громадської ради думають, щоб робити із «розкольницею» за оскарження колективного рішення.

