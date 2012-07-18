Неякісні молокопродукти у вінницьких магазинах

«Як не труїти себе за власні гроші: обговорюємо якість молочних продуктів на торговельних полицях Вінниччини», - тема прес-конференції, яка відбудеться 19 липня у готелі «Поділля». Цю «гарячу» тему висвітлять місцеві медичні працівники та столичні експерти. Про специфіку захворювань по Вінницькій області, викликаних неякісними молокопродуктами та штучними шкідливими добавками до них розповість Людмила Сміх – лікар імунолог-алерголог вищої категорії, голова Вінницької обласної громадської організації лікарів «Астма-центр». А директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець просвітить вінничан щодо характеристик основних органічних та хімічних добавок, найпоширеніших у виробництві неякісних молокопродуктів.