Зразковим садибам «підкинуть» грошенят

Асоціація органів самоорганізації населення м. Вінниці розпочинає прийом заявок від вінничан на участь у конкурсі серед будинків приватного сектору. Тож усі бажаючі можуть звертатись за адресою: вулиця Соборна, 59, к.911. За підсумками конкурсу буде визначено зразкову садибу міста, зразкову садибу мікрорайону, а також буде визначено дві кращих вулиці – міста та мікрорайону. Переможці конкурсу, яких журі буде визначати наприкінці серпня, крім пам’ятної таблички, отримають і цінні подарунки.

Вже традиційно у Вінниці проводиться конкурс на краще утримання свого приватного будинку. Цьогорічний конкурс став ювілейним – «Зразкова садиба – 2012» проводитиметься у місті вже п’ятий рік поспіль. Участь у ньому можуть взяти усі мешканці приватного сектору, крім тих, чиї садиби стали переможцями у попередніх роках. Конкурсна комісія у складі депутатів міської ради, представників департаменту комунального господарства та благоустрою та Асоціації органів самоорганізації населення визначатиме кращі будинковолодіння та вулиці, які заслуговують на присвоєння звання «Зразкова».

«Зразкові садиби» визначатимуть у два етапи – до 15 серпня буде обрано кращий будинок у мікрорайоні, а до 20 серпня – кращий приватний будинок по місту. Окрім того, буде обрано «Зразкову вулицю». Переможці отримають не лише пам’ятні інформаційні таблички, а й цінні подарунки. Які саме, організатори конкурсу поки що тримають у таємниці.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Вінницької міської ради, оцінку по номінації «Зразкова садиба» журі виставлятиме по критеріях, визначених Положенням про конкурс. Зокрема, враховуватиметься стан під’їзду до будинку (заасфальтований чи ні, або ж викладений тротуарною плиткою); стан прибудинкової території (наявність доріжки поблизу будинку, облаштування квітників тощо); стан паркану (новий, відремонтований та пофарбований тощо). Також братиметься до уваги стан подвір’я (покриття, санітарний стан технічних приміщень, наявність бесідки, гойдалки, квітників тощо) та стан самого будинку. Окрім цього, господарі будинків не повинні мати заборгованості за комунальні послуги та мати договір за вивезення твердих побутових відходів. А щодо визначення кращої вулиці, то основним критерієм оцінки стане активність та ініціативність мешканців, зокрема, їх участь у співфінансуванні робіт (каналізуванні, асфальтуванні тощо) та проведенні суботників.

За більш детальною інформацією слід звертатись за телефоном 59-51-84.