35 мільйонів доларів з’явиться на Вінниччині

35 мільйонів доларів – саме стільки коштуватимуть три елеватори, які до кінця липня будуть відкриті на Вінниччині одним із потужних виробників сільгосппродукції в регіоні. Перший такий елеватор місткістю 25 тисяч тонн відкрито під час візиту міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка у Жмеринці. Він відрізняється від елеваторів радянських часів значною енергоефективністю та оптимальними умовами бункерного зберігання врожаю.

Наступні елеватори заплановано відкрити у селі Росоша Липовецького району та у місті Козятин. Під час відкриття елеватору у Жмеринці голова Вінницької ОДА зазначив: «Наявна мережа елеваторів на території Вінницької області не забезпечує необхідну якість зберігання зерна і пропонує свої послуги за завищеною вартістю. Будівництво сучасних елеваторів з низькою собівартістю сушки, очистки та зберігання зерна – це впевнений поступальний розвиток аграрного сектору в регіоні».