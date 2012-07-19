Біопаливна компанія "наорендувала" меблів майже на півмільйона

Прокуратурою Вінницької області до господарського суду подано позовну заяву в інтересах держави в особі Вінницької філії Національної акціонерної компанії “Украгролізинг” до Товариства з обмеженою відповідальністю про стягнення 462,7 тис. грн. за користування майном, яке було передано у лізинг. Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.