Катастрофа! Село у занепаді

Саме на молодь покладає влада надії на відродження українського села.

Про це йшлося під час візиту міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка на Вінниччину. Під час зустрічі із фермерами та головами сільських рад обговорювалася програма розвитку українського села.

Зокрема міністр зазначив: «Кваліфікація фахівців, які випускають аграрні ВНЗ, оцінені не лише вітчизняними підприємствами, але й зарубіжними. Проте сьогодні науково-технічний прогрес рухається дуже швидко, завдячуючи інвестиціям. Але рівень підготовки в країні робітничих кадрів для аграрного сектору економіки не завжди відповідає сучасним вимогам, зокрема в професійно-технічних училищах, які зараз знаходяться у підпорядкуванні Мінмолодьспорту. І наразі ми працюємо над їх переданням у підпорядкування Мінагрополітики», - підкреслив Міністр.

Зараз у міністерстві вигадують, як у рамках програми розвитку села заохотити молодь працювати у фермерських господарствах.