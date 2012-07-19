На Вінниччині діє православний сімейний турклуб

При православному центрі імені прп. Феодора Острозького, що у Вінниці почав діяти туристичний сімейний клуб «Едельвейс». Ініціатором створення турклубу став священик Віктор Чверкун, який свого асу закінчив природничо-географічний факультет Вінницького педуніверситету ім.Коцюбинського і має досвід роботи у цій галузі.

Як повідомляє прес-служба Вінницької єпархії, нещодавно члени клубу вирушили у свій перший похід у Карпати. У тургрупі були прихожани храму були прихожани, а саме: двоє дорослих чоловіків, двоє підлітків, четверо жінок і четверо дітей віком 7-8 років.

І ось зранку група на місці – в селі Ясиня Рахівського району Закарпатської області. В перший день група подолала підйом на хребет Свідовець і стала табором під горою Близниця на висоті 1800 м.

В програму походу входило відвідання мінеральних джерел, водоспадів, гейзерів. А також святих місць, пов’язаних з преподобним Олексієм Карпаторуським, який був родом з села Ясиня. Назва села пішла,за легендою, з пенька ясеня, на якому вперше прозвучала православна молитва. Зараз на цьому місці стоїть церква, яка є пам’яткою архітектури. Особливістю храмів Карпат є те, що вони деревяні і збудовані без жодного гвіздка.

Екскурсійну програму провів місцевий житель – диякон Георгій. Він розповів про особливості життя місцевих мешканців, її церковного життя історії краю. Учасників турпоходу вразили дружелюбністю і духовність гуцулів, їхня віддасть вірі та своїм традиціям.

В суботу веселі, щасливі, оздоровлені та задоволені туристи повернулись до Вінниці. Похід згуртував людей і показав як важливо разом долати труднощі загартовуватись риси свого характеру. Він став поєднанням фізичного та духовного стану людини. Молитвами преподобного Олексія Карпаторуського та Іоава Угричського ми побували на цій святій землі.

Бажаючих взяти участь у роботі турклубу «Едельвейс» запрошують щонеділі на 10.00 за адресою: м.Вінниця, вул.Соборна, 7.