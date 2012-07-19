90 тисяч школярів Вінниччини – оздоровлять
09:41, 19 липня 2012Вінниця
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Кому «Артек», а кому «Сказка»
На фінал другого місяця літа у Вінницькій області оздоровлено понад 77 тисяч дітей шкільного віку. Про це повідомляє управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА із посиланням на «ВІНТЕРУ». На даний момент в області працює 20 таборів, де вже провели час більше 8 тисяч вінничан. Окрім цього, така ж кількість школярів змогла відпочити у 780 пришкільних таборах.
А кому більше пощастило, тот зміг потрапити у курортні табори. Цього року вінничани побували у Скадовських таборах, Карпатах, на відпочинку у Миколаївській області. А також у «Артеку» та «Молодій гвардії». Всього до початку навчально року планують оздоровити 90 тисяч школярів Вінниччини.
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