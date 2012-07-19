Губернатор заговорив про вибори

Про прозорість, демократичність та чесність під час проведення виборчої кампанії говорив голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола Джига у ефірі ВДТ ТРК «ВІНТЕРА» - повідомляє офіційний сайт ВОДА.

Губернатор нагадав, що 30 липня стартує виборча кампанія, а Вінниччина традиційно є лакмусовим папірцем у політичному житті країни. Тому дотримання основних демократичних принципів і є завдання влади, політиків та кандидатів.

Микола Джига наголосив, що докладатиме зусиль щодо реалізації вимог Президента з проведення виборчої кампанії. А це – відсутність адмінресурсу, запобігання будь-якого тиску на суб’єктів кампанії. Втім, губернатор не оприлюднив своїх планів щодо виборчої кампанії. Кандидат по мажоритарному округу? Кандидат по партійних списках? Чи спостерігач-охоронець демократичних цінностей?

Нагадаємо, що голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола Джига пройшов до складу парламенту VI скликання за списками Партії Регіонів, після призначення на посаду губернатора склав депутатські повноваження. На сьогоднішній день є головою обласної організації Партії Регіонів на Вінниччині.