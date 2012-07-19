Малолітки викрали 5 моторолерів, на одному гасали містом

Пошкодивши паркан, четверо 15-ти річних хлопців викрали п’ять моторолерів з території ремонтної бази у м. Вінниці, що знаходиться під приватною охороною.

Моторолери хлопці помітили ще зранку, коли гуляли поблизу, а під вечір зважилися. Двоє сміливо перелізли через паркан і почали передавати моторолери двом іншим, що стояли по той бік. Крадіжку працівник бази помітив лише зранку і одразу звернувся з заявою до Староміського районного відділу міліції.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Протягом доби декілька моторолерів неповнолітнім крадіям навіть вдалося продати, а от на одному з них вирішили покататись. Під час відпрацювання території поблизу скоєння крадіжки працівники міліції помітили молодого хлопця на моторолері, який за описом заявника схожий на викрадений. Під час опитування 15-ти річний крадій зізнався, що він та троє його друзів вирішили підзаробити, продавши викрадене.

По даному факту порушено кримінальну справу за ст. 185 ч. 3 ККУ, усі учасники злочину допитані та відпущені на підписку про невиїзд за межі міста, працівниками міліції перевіряється інформація щодо причетності неповнолітніх до аналогічних злочинів.