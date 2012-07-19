17 тисяч глядачів оцінили вінницьку міліцію

За дві доби майже майже 17 тисяч користувачів сервісу YOUTUBE переглянули відео про побиття 14 липня у залі очікування вокзалу працівниками лінійної міліції станції Вінниця ймовірно п’яного чоловіка.

Про це йдеться у повідомленні Вінницької правозахисної групи.

Також у повідомленні зазначається, що реакція міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка була миттєвою, і вже за кілька днів правоохоронці рапортували: «Керівництвом Міністерства внутрішніх справ України було дано доручення Департаменту внутрішньої безпеки МВС України та Інспекції з особового складу ДКЗ МВС України у найкоротші строки провести службове розслідування за викладеними фактами. За його результатами, міліціонерів, які фігурують на відео, було звільнено з органів внутрішніх справ, а їх керівників притягнуто до суворої дисциплінарної відповідальності. Крім того, матеріали службового розслідування надіслано до прокуратури для надання правової оцінки діям працівників міліції».

Втім, керівник Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман стурбований тим, що до цього часу правоохоронці не оприлюднили прізвища міліціонерів, які били чоловіка, а також не зрозуміло, чи вибачилися дотримувачі правопорядку перед жертвою. Також, за словами Гройсмана невідомо, яких заходів вжили правоохоронні органи, аби подібні випадки не повторювалися.