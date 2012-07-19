Розшукується жінка-захисниця

Вінницька правозахисна група розшукає жінку-захисницю, яка єдиною стала на захист п’яного чоловіка, якого побили працівники лінійної міліції станції Вінниця 14 липня.

Голова ВПГ Дмитро Гройсман зазначив: «Найболючішим уроком інциденту, зафіксованого на приховану камеру, стало те, що суспільство могло побачити – десятки громадян України, дорослих людей, які знаходилися у залі очікування вінницького вокзалу, залишилися повністю байдужими до міліцейських знущань над іншою людиною, лише одна жінка, яку тепер розшукує Вінницька правозахисна група для того, аби висловити своє захоплення та подяку, сміливо та наполегливо виступила проти міліцейської сваволі».

Також Дмитро Гройсман зазначив, що вже після оприлюднення відео про побиття, до ВПГ звернулися люди, які на умовах анонімності повідомили, що протягом останніх років співробітниками міліції на вінницькому вокзалі регулярно здійснюються побиття та пограбування нетверезих людей, які перебувають на вокзалі. Враховуючи велику суспільну важливість вказаної інформації Вінницька правозахисна група збирається перевірити її незалежним від правоохоронних органів шляхом. Якщо протягом останніх двох років Ви, або Ваші знайомі стали жертвою порушень прав людини міліціонерами на вокзалі Вінниці, просимо повідомити Вінницьку правозахисну групу (ВПГ) на умовах анонімності. Телефони для повідомлень 0672846450, 0632208055, 0663163401, e-mail:http://vpg@ukr.net

