Районні центри зайнятості проводять профорієнтацію просто неба

Фахівці Козятинського міськрайонного центру зайнятості організували та провели виїзну акцію з використанням мобільного центру зайнятості.

Захід відбувся в сільській раді села Безіменна, до складу якої входять п’ять населених пунктів району. Участь в заході взяли 36 чоловік, серед них були учні випускних класів загальноосвітньої школи, безробітні мешканці сіл, та просто бажаючі ознайомитися з послугами, що надає служба зайнятості.

Під час роботи мобільного центру спеціалісти центру зайнятості відповідали на запитання жителів, які здебільшого стосувалися наявності вільних робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях міста й району. Також відвідувачі дізнавалися про професії (спеціальності), які користуються попитом на ринку праці, та про перспективи працевлаштування. Не залишилася поза увагою селян і така послуга центру зайнятості, як профнавчання та перенавчання безробітних.

Юрисконсульт центру зайнятості Наталія Черниш надавала бажаючим консультації з питань трудового законодавства, законів про зайнятість населення та соціальне страхування на випадок безробіття.

Як повідомляє прес-служба Вінницького обласного ЦЗ, працівники Погребищенського районного центру зайнятості організували та провели День центру зайнятості в сільській територіальній громаді с. Старостинці. В заході взяли участь 16 безробітних, сільський голова, роботодавці.

Директор районного центру зайнятості Олександр Віцінський проінформував присутніх про послуги, які надає служба зайнятості роботодавцям та безробітним. Розповів про працевлаштування на вільні робочі місця, залучення до громадських робіт, навчання, попередження «тіньової зайнятості», профорієнтаційну роботу.

Присутнім шукачам роботи запропонували працевлаштуватися робітниками на цегельний завод. Представник сільськогосподарського підприємства повідомив про потребу в підсобних робітниках на зернотік на період жнив.

Під час заходу підняли питання реорганізації Старостинецької та Ліщинецької дев’ятирічних шкіл у початкові. По завершенню реорганізації без роботи залишаться 24 працівника школи, їх уже попередили про майбутнє вивільнення.

За інформацією сільського голови Юрія Філіповського, у вільному приміщенні Старостинецької школи відкриють дитячий садок, куди планують працевлаштувати частину вивільнених зі школи осіб.

На завершення заходу, Юрій Філіповський відмітив роботу трьох безробітних, які за направленням центру зайнятості беруть участь у благоустрої населених пунктів. Окремо сільський голова подякував центру зайнятості за виділення бензопили для розчистки насаджень на кладовищах та придорожніх смугах.