Вінницьку бульбу оновлять

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк повідомив, що в Україні розпочато програму із стовідсоткової заміни насіння картоплі у населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Вінниці під час наради з питань особливостей розвитку аграрного сектора і стратегії розвитку українського села. «Сьогодні академія наук започаткувала програму 100% замін насіння картоплі в населення», - повідомив він. Міністр пояснив, що протягом 15-17 років в Україні цим питанням не займалися, і сорти картоплі виродилися. «Якщо в зерновій групі ми говоримо про те, що вона другої репродукції, то картопля вже взагалі втратила сортність», - додав Присяжнюк.