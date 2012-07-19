«Вітроруховод» від Нікітюка

Відомий вінницький художник Олександр Нікітюк представив на 10-му ювілейному фестивалі «Арт Поле», який відбувався у селі Уніж Івано-Франківської області, свій кінетичний ленд-арт проекту «Вітроруховод». Асистентом у виконанні проекту виступив Єгор Лобузнов. Сам автор зазначає: «Концепція проекту була така. Вітер та течія ріки мають різну фізичну природу свого формування. Вітер виникає від зіткнення теплих та холодних потоків повітря, течія ріки - від ландшафтних особливостей місцевості. Тому вони мають напрямки руху, незалежні один від одного. Але їх можливо поєднати через впровадження кінетичного ленд–арт проекту».

Окрім проекту Олександра Нікітюка, на Арт-Полі було представлено ще 3 роботи, серед них відомих митців Жанни Кадирової та Мирослава Вайди.

