До кінця року газифікують чотири райони області

Про це під час прямого ефіру на телеканалі ТРК «ВІНТЕРА» повідомив голова обласної державної адміністрації Микола Джига.

«Люди, які десятиліттями чекали прокладки газопроводу до села і тепер отримали можливість опалювати будинки газом, розуміють і цінують це. Я спілкувався з дуже багатьма. Вони не приховували емоцій. Коли ми здаємо в експлуатацію черговий газопровід - це свято для села», - говорить голова ОДА.

На запитання, «чи актуальне зараз блакитне паливо, якщо йде його здорожчання?» губернатор відповів: «Необхідно вміло економити енергію, утеплювати стіни, вікна, дах, берегти тепло, і тоді не треба буде багато сплачувати за газ. Я можу взяти за приклад Томашпільську лікарню, де ведуться роботи з економії тепла, а натомість економляться кошти, які можна використати на інші потреби лікарні».

Протягом півріччя було зроблено досить багато. Здано в експлуатацію перший пусковий комплекс газифікації с.Зарванці Вінницького району, проведено газопровід високого тиску до села та газові мережі по селу Грабовець Немирівського району,газопровід високого тиску до с.Носківці Жмеринського району та до сіл Івча та Трибухи Літинського району,газифіковано с.Мончин Погребищенського району та с.Китайгород Іллінецького району.

Останні чотири райони області, а саме, Мурованокуриловецький, Бершадський,Чечельницький та Ямпільський будуть газифіковані до кінця року.