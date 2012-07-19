Чи стануть Антонець і Щербаківська депутатками?

20 липня Вінницька обласна громадська організація Громадський центр “Форум” за підтримки Посольства Швейцарії в Україні проводить круглий стіл з обласними осередками політичних партій “Чи можна збільшити кількість жінок в прохідній частині списків кандидатів у народні депутати? Реалії Вінниччини 2012”.

На круглому столі будуть оприлюднені результати моніторингу офіційних веб-сайтів політичних партій, які вже почали проводити активну передвиборчу кампанію, щодо їх гендерної політики. Також планується обговорення механізмів збільшення кількості жінок у списках кандидатів та роль обласних партійних осередків в розробленні та імплементації цих механізмів на регіональному та місцевому рівнях.

Вінницька обласна рада вирізняється своєю унікальністю, адже тут керівниками двох провідних фракцій є жінки – Тетяна Антонець (Партія Регіонів) та Людмила Щербаківська («ВО «Батьківщина»). Чи представлятимуть вони Вінниччину у Верховній Раді, наразі невідомо. Натомість публічно «засвітитися» встигли ще дві ймовірно можливі кандидатки – Наталія Гетце (голова бюджетної комісії у Вінницькій обласній раді, ПР) та Наталія Солейко (голова комісії з охорони здоров’я, «ВО «Батьківщина»).

Моніторинг проходитиме в рамках проекту “Право жінок на політику”, підтриманого Посольством Швейцарії в Україні. Моніторинг відбуватиметься в три етапи: перший, огляд веб-сайтів політичних партій до офіційного оприлюднення списків кандидатів ЦВК; другий, огляд веб-сайтів після оприлюдження списків; огляд веб-сайтів після дня виборів 28 жовтня, аналіз динаміки. Такий підхід дозволить оцінити відповідність офіційних заяв політичних лідерів щодо гендерної політики партій до реального включення жінок у списки кандидатів та реалізації гендерних програм після формування фракцій у Верховній Раді.