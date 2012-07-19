Льох поховав господиню живцем

18 липня о 16:37 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №20 смт Крижопіль надійшло повідомлення про те, що у селі Красносілка у власному погребі загинула 84-річна жінка. Як з’ясувалося, кам'яні конструкції горловини погреба обрушилися, коли жінка була всередині. Від отриманих травм постраждала загинула на місці події.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Причина обвалу – стара конструкція споруди.