Ірина Зленко пішла в народ

Зустріч за „круглим" столом з керівниками підприємств Калинівського району провела голова ДПС у області Ірина Зленко. На зібранні із підприємницьким та громадським активом також були присутні: голова райдержадміністрації Василь Поліщук, голова районної ради Юрій Браницький, керівництво податкової служби району.

Як зазначила у зверненні до керівників суб‘єктів господарювання головний податківець краю, забезпечення високоякісного сервісу для підприємців – сьогодні пріоритетний напрямок роботи відомства: „Ми дбаємо про захист прав платників податків як споживачів послуг податкової служби. Тож, з-поміж 14-ти центрів обслуговування платників податків, які вже більше 2-х місяців функціонують у області, ще один такий сервісний центр вже за місяць з’явиться і у вашому районі.”

Як повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області, голова ДПС у області провела особистий прийом для мешканців району. Директор Калинівського машинобудівного заводу Анатолій Остапенко, після бесіди з Іриною Зленко відзначив новий, сучасний стиль керівництва обласної податкової служби: „Дійсно, дуже приємно, що останнім часом податківці роблять все для зручності і покращення умов нашої діяльності в районі. Наше підприємство експортно-орієнтоване, і, звісно, ми розраховуємо на автоматичне повернення податку на додану вартість. Сьогодні на особистому прийомі голова податкової служби аргументовано пояснила, що саме ми маємо надолужити, щоб претендувати на таке відшкодування. Я переконався, що керівництво податкової служби дбає не лише про наповнення дохідної частини бюджету, а й про інтереси виробників. І якщо і надалі буде правильне трактування податкового законодавства з обох сторін, то це допоможе нам наростити об’єми виробництва, а податківцям виконати їх завдання по мобілізації коштів до бюджетів.”

Головний бухгалтер СП «Заготконтора» Калинівської райспоживспілки Марія Тарасюк прийшла проконсультуватись щодо додатку ОК до декларації з податку на прибуток, який містить перелік доходів та витрат платника податку в розрізі контрагентів – "єдиноподатників". Ірина Зленко повідомила, що ДПС України врахувала пропозиції підприємців щодо виключення такого додатку та направила їх до Верховної Ради. Відповідний законопроект наразі у стадії затвердження.

Окрім питань застосування податкового законодавства, головний податківець знайшла час і можливість для вирішення інших проблем, що турбують жителів краю, зокрема, допомогла громадянам, які звернулись до неї, із працевлаштуванням та оздоровленням.



Довідка. На обліку Калинівського відділення Козятинської ОДПІ – близько 700-т юридичних осіб та майже 3000 фізичних осіб-підприємців.

