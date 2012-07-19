На Вінниччині відкрито регіональний тренінговий центр з питань ВІЛ/СНІД

Прес-конференція з нагоди відкриття Вінницького міжрегіонального тренінгового центру з питань ВІЛ-інфекції /СНІДу відбулась 18 липня на базі створеного Вінницького обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом.

Про це повідомили у прес-службі Вінницької ОДА.

Захід відбувався в рамках виконання програми гранту 10 раунду Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією основним реципієнтом ДУ «Український Центр СНІДу МОЗ України» за участі Толстанова О.К., заступника Міністра охорони здоров’я України.

За словами професора Наталії Нізової, директора ДУ «Український Центр СНІДу МОЗ України», - створення тренінгового центру дозволить зміцнити та удосконалити систему підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів медичного і немедичного профілю з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу на всіх рівнях надання послуг з ВІЛ-інфекції/СНІДу в контексті реформи охорони здоров’я, а також інституалізувати її до державної системи вищої медичної освіти в Україні.

Як зазначив Ігор Матковський, головний лікар Вінницького обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом та керівник тренінгового центру, 5 червня 2012 р. підписано угоду про співпрацю між ДУ «Український Центр СНІДу МОЗ України», Вінницьким національним медичним університетом ім. М.І. Пирогова та Вінницьким обласним центром профілактики та боротьби зі СНІДом з метою створення тренінгового центру; а у травні та черні 2012 р. перших 15 лікарів пройшли підвищення кваліфікації з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу на базі тренінгового центру.

Тренінговий центр створено на виконання Заходів з удосконалення та правління Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 – 2013 роки (Законом України від 19.02.2009 № 1026-VI) та Шляхів і способів розв’язання проблеми Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020: український вимір».