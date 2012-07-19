Завтра державне свято України – День шахів

Починаючи з 1966 року, у всьому світі 20 липня відзначають Міжнародний день шахів. Це свято проводиться за рішенням ФІДЕ – Всесвітньої шахової федерації, що заснована у 1924 році. Віднині у цей день щорічно 20 липня відзначатимуть і День шахів України. Таке рішення ухвалила 1 листопада минулого року Верховна Рада.

Свято шахів в Україні встановлене у зв'язку із вагомими досягненнями українських шахістів на міжнародному рівні та для привернення уваги суспільства, органів державної влади, громадськості до шахів як високоінтелектуального, доступного і наймасовішого виду спорту, забезпечення державної підтримки і розвитку шахів, примноження потенціалу та популяризації шахів серед молоді.

Як святкуватимуть День шахів у Вінниці? Аж трьома змаганнями. 19, 20, 22 липня у МДЮСШ №6 відбудеться відкритий шаховий турнір для всіх бажаючих з обрахунком національного рейтингу. Початок – у четвер, 19 липня о 16.30 годині. 21 липня в ЦПКіВ ім. Горького відбудеться чемпіонат парку з блискавичної гри, присвячений Дню шахів. А 21 липня, о 17.00 на базі бібліотеки-філії №3 по вул.Порика пройде відкритий турнір для наймолодших шахістів.