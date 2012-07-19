Дискова борона пошматувала чоловіка

18 липня о 23:05 на пункт зв’язку окремого поста державної пожежної охорони смт Піщанка надійшло повідомлення про те, що в селі Миролюбівка під час проведення сільськогосподарських робіт на полі 60-річний чоловік потрапив під дискову борону. Від отриманих травм він загинув на місці події. По факту нещасного випадку проводиться слідство. Про це повідомили у прес-службі ТУ МНС у Вінницькій області.