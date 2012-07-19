На Вінниччині з’явилися скажені коти

Заступник голови Немирівської районної державної адміністрації Едуард Суханов провів засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Немирівській районній державній адміністрації.

Як повідомляє Інтернет-представництво Немирівської РДА, причиною термінового скликання надзвичайної комісії стало те , що у с.Шолодьках тгромадянин Є. убив кішку хвору на сказ.



Комісією було оголошено, що територію в радіусі 5 км сіл Мухівці, М.Бушинка, Шолудьки, В.Бушинка визнати загрозливою зоною і провести вакцинацію всіх кішок і собак.