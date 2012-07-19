Повітряні сили України співпрацюватимуть з індусами

У Вінниці в гарнізонному Будинку офіцерів відбулася робоча зустріч керівництва Командування Повітряних Сил Збройних Сил України з військово-повітряним аташе при Посольстві Республіки Індія в Україні полковником Ашутошом Лалом.

Про це повідомляє РМЦ МО України у місті Вінниця.

Українську військову делегацію очолював командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-майор Юрій Байдак.

Сторони обговорили перспективи подальшого двостороннього співробітництва, зокрема, щодо обміну досвідом підготовки та навчання льотного складу. Військово-повітряний аташе при Посольстві Республіки Індія в Україні запропонував керівництву Командування Повітряних Сил розглянути можливість відвідування українськими льотчиками, інженерно-технічним складом, офіцерами бойового управління та фахівцями пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служб баз ВПС Республіки Індія та участі індійських парашутистів у Кубку командувача Повітряних Сил Збройних Сил України з парашутних видів спорту, який проводитиметься наступного року.

В ході зустрічі сторони обговорили протокольні питання візиту до України делегації ВПС Республіки Індія, запланованого на листопад цього року, а також розглянули можливість проведення турне гарнізонами Збройних Сил України симфонічного оркестру ВПС Республіки Індія. На переконання полковника Ашутоша Лала, такий захід сприятиме поліпшенню відносин не лише військових відомств, але й держав загалом.

– Наші країни пов’язують давні дружні відносини, – підсумовуючи зустріч, зазначив військово-повітряний аташе при Посольстві Республіки Індія в Україні полковник Ашутош Лал. – Ми намагаємося розвивати наше співробітництво і, гадаю, сьогодні зроблено вагомий черговий крок, щоб наша співпраця набула більшого практичного змісту. Обговорено чимало питань, які становлять взаємний інтерес.

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України зауважив, що співробітництво між повітряними силами обох країн набуває тенденції до розвитку.

– Переконаний, що сьогоднішня зустріч надасть новий імпульс взаємовигідному військовому співробітництву між збройними силами наших країн. Є спільне бажання відкривати нові підходи та поглиблювати двосторонню військову та військово-технічну співпрацю, – зазначив генерал-майор Юрій Байдак.