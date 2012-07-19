Прикордонники виловили з річки Дністер понад півтонни спирту

Понад півтонни спирту знайшли на українсько-молдовському кордоні правоохоронці відділу прикордонної служби «Ямпіль» Могилів-Подільського загону.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Під час перевірки державного кордону на березі річки Дністер прикордонники помітили пошкоджений гумовий човен та кілька каністр, які плили за течією. Про знахідку були поінформовані молдовські прикордонники. Для огляду місцевості охоронці кордону України та Молдови організували спільне патрулювання. Використовуючи моторний човен, вартовими кордону загалом було виловлено 19 пластикових каністр об’ємом по 30 літрів. Всі вони були заповнені рідиною з характерним запахом спирту. Наразі проводяться заходи щодо встановлення обставин та причетних осіб.