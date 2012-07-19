Уродженець Вінниці очолив "Громадське телебачення Росії"

Уродженець Вінниці Анатолій Лисенко призначений гендиректором автономної некомерційної організації "Громадське телебачення Росії"

Наказ про це призначення підписав президент Росії Володимир Путін.

Про це повідомляє сайт «Моя Вінниця».

Анатолій Лисенко розповідає, що на на новому "громадському" каналі зробить акцент громадсько-політичних і науково-популярних передачах, але ще не уявляє як буде взаємодіяти з радою по громадському телебаченню.

- На каналі будуть дискусії, ток-шоу, але не такі ток-шоу, де люди кричать і не слухають, - каже Анатолій Лисенко.

Нагадаємо, Анатолій Лисенко — заслужений діяч мистецтв Російської Федерації, лауреат Державної премії СРСР в галузі літератури і мистецтва.

Народився 14 квітня 1937 року у Вінниці.

З 1968 року працював у Головній редакції програм для молоді Центрального телебачення Комітету по радіомовленню і телебаченню при Раді Міністрів СРСР. Брав участь у створенні багатьох популярних телепрограм: КВН, "А ну-ка, девушки!", "Що? Де? Коли?" та ін. З 1987 року керував програмою "Взгляд".