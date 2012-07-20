На Вінниччині пасажири стали менше їздити

У Вінницькій області в січні-червні 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року вантажоперевезення зросли на 16,8%, пасажироперевезення – на 2,4%.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Вінницькій області. Зокрема, з початку року перевезено 8,372 млн тонн вантажів, з них 6,5 млн тонн перевезено залізничним транспортом і 1,8 млн тонн – автомобільним. Обсяги перевезення залізничним транспортом в порівнянні з січнем-червнем 2011 року збільшилися на 23,9%, автомобільним – скоротилися на 3%. Вантажооборот в січні-червні 2012 року збільшився на 15,5%.

За звітний період транспортним комплексом Вінницької області було перевезено 126,9 млн. пасажирів, що на 2,4% більше, ніж в січні-червні 2011 року. У тому числі, перевезення залізничним транспортом скоротилися на 5% - до 14,6 млн пасажирів, автомобільним – на 5,3% - до 46,6 млн. пасажирів. В той же час перевезення пасажирів тролейбусами зросли на 12,6% - до 34,9 млн. пасажирів, трамваями - на 8,6% - до 30,8 млн. пасажирів. Пасажирообіг в січні-червні 2012 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року скоротився на 2,7%.