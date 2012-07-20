Вінниччина отримала перші 2 «швидкі»

2 суперобладнаних автомобілі для екстреної швидкої допомоги PEUGEOT Boxer типу В вже відправлено на Вінниччину. Ці дві «швидкі» - перший транш для нашої області. Вони обладнані за останнім словом медичних вимог і надійшли до нашого регіону в рамках пілотного реформування. Повідомляє сайт Міністерства охорони здоров’я.

Всього для областей-реформаторів Міністерство охорони здоров’я закупило 216 авто, які вже пройшли огляд на відповідність Національному стандарту України. Першу партію – 16 автівок розподілили так: 2 - для Вінниччини, 6 – на Донецьку область, 4 – Дніпропетровську та 4 – Київу. За повідомленням МОЗ, щоденно здійснюється приймання решти «карет швидкої» і направляються вони в регіони.

Як зазначав голова Вінницької ОДА Микола Джига в інтерв’ю телеканалу «Вінтера», ці автомобілі швидкої допомоги оснащені за останнім словом техніки, все укомплектовані згідно з національним та європейським стандартами.