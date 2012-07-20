Шедеври Антоніо Гауді... у Вінниці
11:07, 20 липня 2012Вінниця
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Центральна міська бібліотека ім. І.Бевза (Хмельницьке шосе, 4) цієї суботи, 21 липня, проводить цікаву тематичну виставку.
Присвячена вона каталонському архітекторові, новаторові форми та одному з найяскравіших представників стилів арт-нуво та модерн в архітектурному мистецтві Антоніо Гауді.
160-річчя від дня народження визначного архітектора, який прикрасив своїми шедеврами Барселону, весь світ відзначав 25 червня.
Назва виставки: "Дивовижний архітектор Антоно Гауді". Працюватиме виставка 21 липня з 17.00 до 20.00.
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