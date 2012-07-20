Шейх з Єгипту спеціально приїхав до Вінниці
11:37, 20 липня 2012Вінниця
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У Вінницю 20 липня завітає шейх Мустафа Рамадан Абдул-Азіз Абдулла з Єгипту. Цього ж дня приїдуть шейхи із Саудівської Аравії і Єгипту у Київ, Харків, Одесу, Сімферопіль, Донецьк. 20 липня у мусульман починається місяць посту - Рамадан. Провідати мусульман України у велике свято приїдуть шейхи.
Іноземні гості - вчені-богослови, випускники авторитетних у мусульманському світі богословських університетів.
Мета їх візиту «розширення і збагачення знань мусульман України». Про це повідомив сайт 20хвилин з посиланням на духовне управління мусульман України «Умма».
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