Шейх з Єгипту спеціально приїхав до Вінниці

У Вінницю 20 липня завітає шейх Мустафа Рамадан Абдул-Азіз Абдулла з Єгипту. Цього ж дня приїдуть шейхи із Саудівської Аравії і Єгипту у Київ, Харків, Одесу, Сімферопіль, Донецьк. 20 липня у мусульман починається місяць посту - Рамадан. Провідати мусульман України у велике свято приїдуть шейхи.

Іноземні гості - вчені-богослови, випускники авторитетних у мусульманському світі богословських університетів.

Мета їх візиту «розширення і збагачення знань мусульман України». Про це повідомив сайт 20хвилин з посиланням на духовне управління мусульман України «Умма».

