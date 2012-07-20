Чоловік 9 годин просидів, засипаний камінням, і вижив

Виписали з лікарні 56-річного Федора Чухрія з села Качківка Ямпільського району на Вінниччині. Тиждень тому він згодився почистити криницю на сусідчиному подвір'ї. Криниця — стара, збудована з каміння без цементу. Вапнякові брили відламалися від стінок і забили джерело.

Чоловіка відразу засипала гора каміння, що важить майже 8 тонн. Вцілів завдяки драбині, яку взяв із собою вона стала захисним щитом, повідомляє сайт gazeta.ua.

Перелякана сусідка Людмила Бежнар викликала рятувальників з МНС.

- Порятунок тривав з 10.00 по 19.00. Колодязь темний, вузький. Шість метрів глибини, - згадує рятувальник Денис Лампіга. - Федір тримався, ще й знаходив сили жартувати з нами.

Медики оглянули врятованого і виявили лише подряпини та переохолодження. Рятувальників Федора Чухрія номінуватимуть на звання "Герой-рятувальник року".

- В Україні це перший випадок за останні десять років, коли людину врятували з-під завалів криниці, - зауважує Олександр Кутовий з Вінницького обласного управління МНС.

