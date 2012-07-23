Вінницьких Боні і Клайд рвали вінничанкам вуха разом з сережками

Міліція затримала 25-річного вінничанина за підозрою у скоєнні серії грабежів на території м. Вінниці. Жертвами злочинця були виключно жінки.

Як повідомив СГЗ УМСВ України у Вінницькій област, грабіжник нападав у під’їздах будинків та на вулицях серед білого дня.

Зненацька підбігав до вибраної жертви і зривав з шиї золоті ланцюжки.

До кримінальних заробітків залучив згодом і свою 17-річну співмешканку, родом з Козятиського району, яка приїхала у Вінницю на навчання.

За словами начальника Замостянського РВ Сергія Сокирана, зловмисників «вирахували» оперативним шляхом та затримали. За фактами скоєння грабежів порушено кримінальні справи відповідно до ст.186 КК України.

За такий злочин передбачено покарання у вигляді ув’язнення строком до 6 років.

Підозрюваний у грабежах перебуває під арештом, його подільниця – на підписці про невиїзд. За даними попереднього розслідування, зловмисники обґрунтовано підозрюються у скоєнні семи грабежів на території Вінниці. Їх перевіряють на причетність до аналогічних злочинів. Триває розслідування.