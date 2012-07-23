Православні діти ходитимуть у приватну школу

Приватна православа школа-сад при Хрестовозвиженському храмі, що у мікрорайоні Вишенька отримала ліцензію Міністерства освіти на педагогічну діяльність.Про це УНІНу повідомив Михайло П‘ятак, виконуючий обов‘язки директора приватного православного навчально-виховного комплексу Святого Миколая. Школа буде загальноосвітньою з обов‘язковими уроками Закону Божого.

Комплекс розпочне роботу 1 вересня. Він розрахований на 176 дітей. Цьогоріч навчатимуть тільки учні 1-х та 2-х класів. Дитячий садок розрахований на чотири групи.

- Це повний освітньо-виховний комплекс для дітей від трьох до 18 років, який повністю виконує вимоги державного освітнього стандарту і включає в себе дитячий сад, підготовчу групу, початкову, основну і середню школу, - розповідає настоятель Хрестовоздвиженського храму протоієрей Миколай Давидовський. - Програма школи відповідає стандартам загальноосвітніх шкіл та затверджена Міністерством освіти. Перебування дітей у школі - з 7.00 до 18.30 з п'ятиразовим харчуванням. Після уроків школярі зможуть займатися в студіях, майстернях, гуртках, спортивних секціях.

У групах і класах буде не більше 15 дітей.

- Жити і виховуватися діти будуть в православному середовищі: пости, свята, сповідь і причастя, ранкове і вечірнє молитовне правило, молитви перед трапезою і початком занять, участь в богослужіннях, - продовужє співзасновник комплексу священик Миколай.

Вартість навчання у приватній школі «Святого Миколая» 1150 гривень на місяць. Більшу частину витрат беруть на себе Церква і парафіяни.

Записатися на співбесіду для прийому у школу можна за телефонами (067) 5041596 або (0432) 43 79 70.



