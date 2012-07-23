Узєлков знову Інтерконтинентальний чемпіон

21 липня в одеському Палаці спорту відбувся масштабний боксерський турнір компанії братів Кличків «K2 Promotions». Головною подією вечора став поєдинок між вінницьким боксером-професіоналом В’ячеславом Узєлковим (26 перемог-2 поразки, 16 перемог нокаутом) і швейцарцем Мохамедом Белкасемом (20-5-1, 9). На кону був титул Інтерконтинентального чемпіона WBO в напівважкій вазі.

– Я дуже радий, що мені дали шанс ще раз довести, що я можу боксувати, можу вигравати і залишати чемпіонські пояси в Україні, тому що дуже люблю свою країну. Я чекаю хорошого бою і налаштований тільки на перемогу, – заявляв напередодні В’ячеслав Узєлков на прес-конференції.

Нагадаємо, 33-річний вінничанин востаннє виходив в ринг 12 травня цього року в Броварах (Київська область), вигравши по очках у Равшанбека Джаббарова (10-3, 5 КО) з Узбекистану.

На початку року у Франкфурті вінницький екс-претендент на титул чемпіона світу в напівважкій вазі поступився одноголосним вирішенням суддів чемпіонові Європи (EBU) Едуардові Гуткнехту (23-1, 9 КО). Узєлков непогано почав той поєдинок, але після перших трьох раундів Гуткнехт схилив перевагу у свій бік.

Тепер після двох важких поразок в титульних боях вінничанин повернув собі титул Інтерконтинентального чемпіона, яким вже володів декілька років.