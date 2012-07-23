День Незалежності у Вінниці буде із салютом

Увечері, 24 серпня, з нагоди 21 річниці Незалежності України пройдуть святкові феєрверки в містах Києві, Севастополі, обласних центрах та містах-героях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури, це передбачено планом заходів з підготовки та відзначення 21-ї річниці Незалежності України.

Відповідно до затвердженого Плану заходів, у день 21-ї річниці Незалежності України у місті Києві, обласних і районних центрах, інших населених пунктах будуть проведені урочисті заходи за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатського та дипломатичного корпусу, міжнародних, громадських організацій, політичних партій, діячів науки та культури. Відбудеться покладання квітів до пам’ятних знаків та пам’ятників видатним діячам українського державотворення, борцям за свободу і незалежність України.

Планується проведення наукових конференцій, круглих столів, виставок фото- та архівних документів, показ на загальнонаціональних та регіональних каналах телебачення документальних фільмів, присвячених історії українського державотворення та питанням сучасного розвитку держави, проведення всеукраїнських та регіональних виставок досягнень у сфері економіки, науки, освіти та культури, а також святкових ярмарків.

Крім того, планується проведення додаткових заходів із забезпечення благоустрою населених пунктів, упорядкування об’єктів культурної спадщини, пам’ятників та місць поховань борців за незалежність України, пам’ятників воїнам, полеглим у боях за її свободу.

Закордонні дипломатичні установи України проведуть урочисті заходи з нагоди 21-ї річниці Незалежності України із залученням до участі в них представників української громадськості за кордоном.